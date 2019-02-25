KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

2019 KPSS sınavı için geri sayım sürüyor. Memuriyet hayalini kuran yüz binlerce birey, yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı için çalışmalarını sürdürüyor. Adayların çalışmalarını devam ettirirken KPSS başvuru tarihlerini de yakından takip ediyor. Zira, sınava katılım gösterebilmek için KPSS başvuru tarihlerini kaçırmamak gerekli. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca paylaşılan takvimle KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte tarihler!

2019 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları ve başvuru tarihleri şu şekilde gerçekleşecek;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS KADROLARI HAKKINDA

KPSS A GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS B GRUBU KADROLAR NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel YetenekGenel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin 2018-KPSS Lisans'ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT'ye katılmaları zorunludur.