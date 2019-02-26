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Okullar ne zaman kapanıyor? - takvimi detayı ile 2019 o tarihte başlayacak!

Okullarda ikinci dönem yoğun bir tempo ile devam ederken, milyonlarca öğrenci de daha şimdiden '?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 4 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönemin hemen akabinde, öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını arama motorları üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Öğrencilerin yanında veliler de 2019 tarihine ilişkin gerekli bilgileri sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 çalışma takvimini açıklayarak merak edilen soruları yanıtlamış oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? ? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.2.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 14:25
Okullar ne zaman kapanıyor? - MEB takvimi detayı ile 2019 Yaz tatili o tarihte başlayacak!

Okullarda ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci ikinci döneme ilişkin zil sesinin ardından yoğun bir tempoya yeniden merhaba dedi. Öğrenciler bir yandan sınavlarla uğraşırken öteki taraftan da 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 iş takvimi ile beraber okulların hangi tarihte kapanacağını açıklarken yaz tatilinin başlama tarihini de duyurdu.

2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü son bulacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 15 Eylül 2019 Pazar gününe kadar sürecek.

2019-2020 eğitim öğretim dönemi ise ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2019 Salı - Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı - Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı
1 Mayıs 2019 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi - Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma - Zafer Bayramı
29 Ekim 2019 Salı - Cumhuriyet Bayramı

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Okullar ne zaman kapanıyor? - MEB takvimi detayı ile 2019 Yaz tatili o tarihte başlayacak!
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