Okullar ne zaman kapanıyor? - MEB takvimi detayı ile 2019 Yaz tatili o tarihte başlayacak!

Okullarda ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci ikinci döneme ilişkin zil sesinin ardından yoğun bir tempoya yeniden merhaba dedi. Öğrenciler bir yandan sınavlarla uğraşırken öteki taraftan da 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 iş takvimi ile beraber okulların hangi tarihte kapanacağını açıklarken yaz tatilinin başlama tarihini de duyurdu.

2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü son bulacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 15 Eylül 2019 Pazar gününe kadar sürecek.

2019-2020 eğitim öğretim dönemi ise ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2019 Salı - Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı - Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı

1 Mayıs 2019 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi - Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma - Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı - Cumhuriyet Bayramı