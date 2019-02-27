2019 YKS başvuru işlemlerinde bu adımlara dikkat!

Adaylar sınav binalarına daha önce yasak olan tel toka, anahtar, ulaşım kartı başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, basit tokalı kemer ve basit piercing ile girebilecek.

200 PUAN ÜZERİ MUAF

Bir önceki yılın TYT'sinden 200 puan ve üzeri alan adaylar, dilerlerse sınava girmeyebilecek. Üniversite adayları, sınava girmese dahi, bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak, önceki yılın puanlarını 2019 YKS'de kullanmak isteyen adayların her halükarda 2019-YKS'ye başvurması gerekecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bu adaylar "2018-TYT puanım 200 ve üzeridir. 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum" seçeneğini işaretleyecekler.

BARAJ UYGULAMASINA DEVAM

Geçen yıl YKS puanıyla ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katsayısı yarıya düşürülecek. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak.

MEZUNLARA GÜNCEL BİLGİ UYARISI

Adaylardan lise son sınıfta okuyanlar başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilecekler. Mezun durumda bulunan adaylar ise, ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilecekler. Fotoğraf ve eğitim bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerine gidecek.

ÜCRET İÇİN SON GÜN 7 MART

Adaylar her oturum için 50 TL ödeyecek. Sadece TYT'ye başvuracaksanız 50 TL, TYT ile birlikteAYT veya YDT'den herhangi birine başvuracaksanız 100 TL her üç oturuma da başvuru yapacaksanız 150 TL olan başvuru ücretini kılavuzda yer alan banka hesaplarına 7 Mart 2019 tarihinde mesai bitimine kadar yatırabilirsiniz. 2018 TYT'de 200 ve üzeri puan alanlar, 2019 YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018 TYT puanını 2019 YKS yerleştirmede kullanmak isterlerse, 2019 YKS Başvuru Ücreti olarak 20 TL yatıracaklardır.