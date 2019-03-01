Dünyanın tercih ettiği okul Hüdavendigar Lisesi! 84 ülkeden 8 bin öğrenci başvurdu

Türkiye'de sadece 3 ilde olan proje okullarından biri olan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını SABAH Gazetesi'ne açtı. Osmangazi Belediyesi tarafından 20 milyon TL'ye yapılan eğitim kampüsü sadece 2 yılda tüm dünyada bilinir bir okul haline geldi. Başvuruların yapıldığı ülkelere bizzat giden okul müdürü Mehmet Türkmen, yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin ekonomik durumları iyi olan ailelerden olduğunu söyledi.

BAŞKAN DÜNDAR OKULLA GURUR DUYUYOR

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, okulun inşaatı sırasında büyüklüğü ve maliyeti konusunda eleştiri yapanların şimdi okula hayran kaldığını söyledi. Başkan Dündar, "Bu okul Bursa'yı dünyaya tanıtıyor. 84 ülkeden başvuruyu geliyor. Şuan 59 farklı ülkeden öğrenci burada eğitim görüyor. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesi de bu. Aynı zamanda bu okul kent turizmini de katkı sağlıyor. Eğitime desteğimiz devam edecek" dedi.

10 PROJE PATENT ALDI

Okulda öğrencilerin yaptığı çalışmalar da dikkat çekiyor. Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen, bor madeni, su ve kolonyanın belirli oranlarda karıştırılıp motora gönderilmesi ile çalışan sistem, 4 silindirli araçlarda yüzde 25 oranında yakıt tasarrufu sağlarken, emisyon salınımını da yüzde 90 oranında azaltıyor. TÜBİTAK tarafından patentlenen bu çalışmayla birlikte 10 farklı proje patent almaya hak kazandı.

SELÇUKLU MİMARİSİ

Hamitler Mahallesi'nde toplam 21 bin 402 metrekare alanda yapılan 36 derslik ve 750 öğrenci kapasiteli Uluslararası Murat Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi, ihtişamıyla göz dolduruyor. Selçuklu dönemi ve günümüz mimarisi harmanlanarak inşa edilen okul, Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu olma özelliğine sahip. Yurt, yemekhane, kapalı ve açık spor salonları, konferans salonu ve kafeteryaları ile komple bir eğitim komplekssi olan Uluslar arası Murat Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi, Uluslar arası bir kimliğe sahip tek lise.