Ziya Selçuk SABAH’a konuştu: TABİP ile doğru bilgiye ulaşacağız

Herkesin dünyanın hızla değiştiğini söylediğini ancak Türkiye olarak bu değişimden yeteri kadar faydalanıp faydalanamadığımızın üzerinde durmamız gereken bir konu olduğunu belirten Selçuk, "çoğu zaman takip edemeyeceğimiz bir şekilde hızla gerçekleşen teknolojik ve bilimsel gelişmeler karşısında öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve iş insanlarımıza sunmamız gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Bu husus, küresel çapta hızla gelişen tüm bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve bilgilere hızla ulaşılabilirliğin sağlanmasıdır. İşte bu noktada, TABİP ihtiyacımız olan güvenli erişim olanağını bizlere sunarak ülkemizin önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır" dedi.

"Download" Toplumundan "Upload" Toplumuna Dönüşmeliyiz

TABİP'in öğrenci kullanıcı grupları düşünüldüğünde sadece üniversiteler için değil Milli Eğitim Bakanlığı açısından da çok önemli bir proje olduğuna dikkat çeken ve aynı zamanda TABİP Bilim Kurulu Üyesi olan Selçuk, "eğer öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları bilgiye kendi kişisel ya da yerel ağları üzerinden değil de TABİP gibi dünyayı kapsayan geniş bir ağ üzerinden ulaşabilme imkânına sahip olurlarsa; gençlerimizin müthiş bilimsel ve teknik gelişmeler sağlayacakları çalışmalar yürütebileceklerine inanıyoruz.

Ülkemizin bilimsel alandaki mevcut durumunu internet terimleriyle anlatmak gerekirse; Türkiye'yi ne yazık ki bir upload (veri yükleme) toplumundan ziyade daha çok bir download (veri indirme) toplumu olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda, ülkemiz adına daha çok upload yapabilmemiz için, küresel çaptaki güncel bilgiye hızlıca ulaşabilmeli ve bunları kullanarak üretken olmalıyız" dedi.

TABİP projesinin ülkemize sadece bilimsel ve ekonomik değil, sosyal katkılarının da olacağına değinen Selçuk; "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerden beklentimiz olaylar karşısında evrensel düşünmeleridir. Eğer evrensel açılardan düşünemezlerse, bilim daralması ve bilimin üretkenliğinin azalması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimizin sadece kendi bulundukları dar bir çevrede kalmamalarını, dünyayla iletişim halinde olmalarını ve küresel bilgiye ulaşarak aynı zamanda özgüvenlerinin de gelişmesini amaçlamaktayız. Bu anlamda, TABİP, ülkemiz gençlerine, akademisyenlerine ve iş insanlarına ekonomik ve bilimsel fırsatlar sunacağı gibi gençlerimizin dünyayla özgüvenli bir şekilde iletişim kurmalarını da sağlayacaktır" dedi.

Şeref Ateş: TABİP ile hem Türkiye hem Dünya Kazanacak

Türkiye'nin dilini, kültürel mirasını ve sanatını tanıtmak ve bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla 2018 yılı itibariyle 45 ülkede 56 kültür merkezi ve 60'ı aşkın ülkede 139 irtibat noktası ile kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi alanlarında Yunus Emre Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nün; bu faaliyetlerinin yanında bilim diplomasisi yoluyla ülkemizin bilimsel ve teknolojik alanda da görünürlüğünü öne çıkarmak adına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlattığı Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi'nin (TABİP) hayata geçirilmesinde sona yaklaşıldı. Bu kapsamda, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TABİP'in amaçları ve yapılan çalışmalar üzerine bilgi verdi.

YEE'nin 2019 yılında kuruluşunun 10. yılını kutlayacağını ancak kurumun faaliyet gösterdiği kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi alanlarının gençlerden, akademisyenlerden ve iş dünyasından oluşan küresel çaptaki geniş bir kitleyi tek başına etkileyecek nitelikte enstrümanlar olmadığını belirten Ateş; "Bu sebeple mutlaka bilim diplomasisi alanında da çalışmamız gerekiyor çünkü bilim bütün dünya vatandaşlarının eşit mesafede durduğu bir alan. Biz TABİP ile sadece Türkiye'ye bir kazanım sağlamıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel kapasitesini dünyayla paylaştığımız için dünya insanları açısından da kazanım sağladığımızı düşünüyoruz.

Zira günümüzde üretimlerin artık geçmiş dönemlerde olduğu gibi sanayi üretimine dayalı olmadığının farkındayız. Dolayısıyla dünyanın bazı bölgelerindeki, özellikle Asya ve Pasifik Bölgesindeki, gelişmelere baktığımızda bilgi temelli üretimin var olduğunu görüyoruz. Bu anlamda, TABİP'in dünyadaki bilgi temelli üretimi Türkiye'ye çekmeye yarayacak en önemli araçlardan birisi olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, bir taraftan gerek Türkiye'deki gerekse dünyadaki iş insanları ve yatırımcıların küresel nitelikteki bilginin dolaştığı Portal'a ulaşma imkânına sahip olacakları, diğer taraftan hem kültür merkezlerimiz hem de bilim danışmanlarımız vasıtasıyla Portal'da bulunan bu nitelikli bilgiyi dünyanın her tarafında paylaşarak üretime dönüştürebileceğimiz bir altyapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

TABİP Her Kesimden İnsanın Yararlanabileceği Bir Portal Olacak

Ateş, TABİP'in sadece öğrencilere veya akademisyenlere hitap eden bir Portal olarak sınırlı kalmayacağını belirterek, TABİP aracılığıyla; geliştirilen bilim ve bilgi temelli bütün projelere ilişkin iş ortaklıklarının paylaşılabileceğini, iş insanları ve yatırımcıların dünyanın herhangi bir yerinde yürütülen bir projeye ortak olabileceklerini, Türkiye ve dünyada çalışılan veya üzerinde çalışılmak istenen bir konuda küresel çapta akademik, teknolojik ve ekonomik anlamda destek aranabileceğini, bu anlamda Portal'ın hem öğrencilere, hem akademisyenlere, hem üniversitelere hem de iş çevrelerine hitap ettiğini aktardı.

Projenin hayata geçirilmesine ilişkin yapılan çalışmalara da değinen Ateş, proje kapsamında Türkiye'de birçok kuruluşla iş birliği çalışmalarının tamamlandığını, aynı zamanda özellikle YEE'nin görevlendirdiği bilim danışmanları aracılığıyla, yurtdışında da çeşitli kurum ve kuruluşlarla yeni iş birliği anlaşmaları yapıldığını ve bu anlamda Portal için geniş bir ağ oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye Bu Projeye İhtiyaç Duyuyor

Türkiye'nin bu projeye üç ana sebepten dolayı ihtiyaç duyduğunu belirten Ateş, "birincisi, Türkiye'nin akademik ve bilimsel gelişmelere, inovasyona, yeniliğe ve üretime yaptığı harcamaların dünya tarafından bilinmesi gerekiyor. İkincisi, Türkiye'deki akademik ve bilimsel gelişmelerin dünya ile paylaşılması gerekiyor. Üçüncüsü ise bilimsel çalışmalarda ve ürün geliştirme süreçlerinde dünyada üretilen bilgi ile Türkiye'de üretilen bilginin buluşması gerekiyor. Bu kapsamda TABİP'in, bu üç temel sacayağına hizmet edecek bir proje olmasını hedefliyoruz. Türkiye'de üniversitelere, Ar-Ge'ye ve bilime önemli miktarda yatırım yapılıyor fakat bunu uluslararası bilgi ve bilişim ile buluşturma imkânımız şu ana kadar yetersizdi. TABİP ile birlikte bahsetmiş olduğumuz paylaşım gerçekleştirilecek ve ihtiyaç duyulan bilgiler anında transfer edilerek Türkiye'nin dünya üretimine katkıda bulunması sağlanacaktır" dedi.

