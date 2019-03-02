Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2019 YKS başvuru tarihi ve adımları

başvuruları ne zaman bitecek? 2019 YKS başvuru tarihi ve adımları

Yüz binlerce öğrenci, uzun süredir hazırlandıkları sınavı için geri sayıma başladı. Her ne kadar çoğu öğrenci YKS başvurularını tamamlamış olsa da, bazı öğrenciler henüz başvuru yapmadı. Başvuru yapmayanlar "YKS 2019 başvuruları ne zaman bitecek?" ve "YKS'ye nasıl başvurulur?" sorularının yanıtını araştırıyor. Sınav için adayların, son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamaları ve YKS sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. YKS için sayılı günler kala, tarafından düzenlenen YKS 2019 hakkında tüm bilgileri sizin için haberimizde derledik. İşte, YKS başvuru adımları ve başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 2.3.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 08:39
YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2019 YKS başvuru tarihi ve adımları

Üniversiteye hazırlanan yüz binlerce öğrenci için önemli bir kilometre taşı olan YKS'ye sayılı günler kaldı. Öğrenciler, sınav için çalışmalarını devam ettirirken, bir yandan da sınav prosedürleri ve tarihleri ile ilgili araştırma yapıyorlar. 12 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları için süre azalıyor. Henüz başvuru yapmamış öğrenciler "YKS 2019 başvuru tarihi ne zaman sona erecek?" sorusunun yanıtını araştırırken, geç başvuru tarihleri de merak konusu oldu.

YKS 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve önemli tarihleri sizler için sabah.com.tr'de derledik.

İşte üniversite adayı bütün öğrencilerin bilmesi gereken bilgiler...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2019 YKS başvuru tarihi ve adımları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN