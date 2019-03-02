YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2019 YKS başvuru tarihi ve adımları

Üniversiteye hazırlanan yüz binlerce öğrenci için önemli bir kilometre taşı olan YKS'ye sayılı günler kaldı. Öğrenciler, sınav için çalışmalarını devam ettirirken, bir yandan da sınav prosedürleri ve tarihleri ile ilgili araştırma yapıyorlar. 12 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları için süre azalıyor. Henüz başvuru yapmamış öğrenciler "YKS 2019 başvuru tarihi ne zaman sona erecek?" sorusunun yanıtını araştırırken, geç başvuru tarihleri de merak konusu oldu.

YKS 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve önemli tarihleri sizler için sabah.com.tr'de derledik.

İşte üniversite adayı bütün öğrencilerin bilmesi gereken bilgiler...