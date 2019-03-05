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yayımlandı! ile 2019 nasıl ve nereden yapılır?

Akademik personel olabilmenin hayaline sahip bireyler ile yüksek lisans eğitimi için gerekli puana ihtiyaç duyan kişileri ilgilendiren bugün başladı. 'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2019 ile adaylar merak ettiği birçok detayı öğrenebiliyor. başvuru kılavuzunun duyurulmasının ardından ise, ' başvuru ücreti ne kadar?' sorusu en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, ÖSYM ile ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte izlemeniz gereken adımlar;

Giriş Tarihi: 5.3.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 16:47
ALES başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile 2019 ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Gerek yüksek lisans eğitimi için puan ihtiyacı olan bireyler, gerekse akademik personel olma gayesine sahip vatandaşlar ALES başvuru işlemlerini yakından takip ediyordu. ÖSYM'nin bugün yayımladığı ALES başvuru kılavuzu neticesinde adayların başvuruları alınmaya başladı. Yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım gösterebilmek için başvuru işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak gerekiyor. Peki, ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

5 Mart tarihinde başlayan başvurular, 13 Mart 2019 tarihinde sona erecek. 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek sınava katılım göstermeyi düşünen bireyler, bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.

Ücret ödemek için son gün ise 14 Mart 2019.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuru ücreti 120 TL olarak belirlenip, geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak saptandı.

Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek için ilerleyiniz...

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ALES başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile 2019 ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
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