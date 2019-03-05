Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk olarak eğitim gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını duyuran Selçuk, "Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" sözlerini kullandı. Bakan Selçuk ayrıca, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz.

VİDEO KÜTÜPHANESİ

Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz.

OKULA BAŞLAMA YAŞI VE OKUL ÖNCESİ

Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız. Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor.

MERDİVENALTI DERSHANELER

Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık.

Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek.

OKUL PROFİLİ ÇALIŞMASI

Okul profili adlı çalışma 13 Mart'ta açıklanacak, kamuoyuna tanıtılacak. Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz.

ÖĞRETMENLERE YAN ALANDA SERTİFİKA

Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil.