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? 2019 hangi tarihte başlıyor? - Resmi tatil günleri

Yoğun sınav maratonu içerisinde olan milyonlarca öğrenci, '?' sorusunun yanıtını bir hayli merak ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemin kapsamında, öğrenciler bir yandan derslerine çalışırken öteki taraftan ise yaz tatilini beklemeye koyuldu. (), bu yıla ilişkin yayımladığı çalışma takvimi ile 2019 tarihini duyurdu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz Tatili hangi tarihte başlayacak?

Giriş Tarihi: 5.3.2019 12:39
Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili hangi tarihte başlıyor? - Resmi tatil günleri

Mart ayına girmemizle ve havaların düzelmeye başlaması ile beraber milyonlarca öğrenci' okullar ne zaman kapanacak?' sorusuna cevap aramaya başladı. Gerek ailesi gerekse arkadaşlarıyla tatil planlarına şimdiden başlayan öğrenciler için MEB'den yaz tatili hakkında açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimi ile 2019 yaz tatili tarihi paylaşıldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2019 yaz tatili tarihi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona ermiş olacak.

YAZ TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 15 Eylül 2019 Pazar gününe kadar sürecek. Bir sonraki eğitim öğretim senesi ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2019 Salı - Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı - Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı
1 Mayıs 2019 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi - Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma - Zafer Bayramı
29 Ekim 2019 Salı - Cumhuriyet Bayramı

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