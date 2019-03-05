YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi hemen sorgula!

Bu hafta sonu 6.'sı gerçekleşecek olan YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu. On binlerce adayın başvurusu ile her yıl belirli tarihlerde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavı başvuruları alınmış, adaylar çalışmalarını sürdürürken sınava nerede gireceklerini yoğun bir şekilde araştırmaya başlamıştı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen sınavın giriş belgeleri 4 Mart itibari ile duyuruldu. Peki, 2019 YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl ve nereden görüntülenir?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ HIZLI SORGULA!

10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 İlkbahar Dönemi YÖKDİL Sınavı giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 04-09 Mart 2019 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL NE ZAMAN?

Sınav, 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA VE DİLLERDE YAPILIYOR?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELER BULUNDURULMALIDIR?

Adaylar, sınava girebilmek için "Sınav Giriş Belgesi" ile "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarih aralığında adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.