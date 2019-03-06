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2019 başvurularında son gün bugün! geç kayıtlar ne zaman sona eriyor? YKS para yatırıma işlemi için son gün ne zaman?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün sona eriyor. Öğrenciler geç başvuru tarihi ne zaman sorusunun cevabını arıyor.. Peki başvurusunu bugün yapmayan öğrenciler geç başvurularını ne zamana kadar yapabilecek? 'ye hangi öğrenciler başvuru yapabiliyor? YKS para yatırma işlemi ne zaman yapılabilecek? YKS ücreti hangi bankalardan yapılabiliyor? YKS başvurularına dair merak ettikleriniz, başvuru ve para yatırma zamanı gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.3.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 19:12
2019 ÖSYM YKS başvurularında son gün bugün! YKS geç kayıtlar ne zaman sona eriyor? YKS para yatırıma işlemi için son gün ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59'a kadar devam edecek. Sınav ücretini ödemek için son gün ise 7 Mart saat 23.59 olarak belirlendi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavın başvuruları 12 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlamıştı. 2019-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar, 'geç başvuru günü' 19 Mart'ta müracaat edebilecek. Geç başvuru günü ücreti ise her bir oturum için 75'er lira.
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2019 ÖSYM YKS başvurularında son gün bugün! YKS geç kayıtlar ne zaman sona eriyor? YKS para yatırıma işlemi için son gün ne zaman?
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