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ALES başvuru işlemi nasıl ve nereden yapılır? 'nin yayımladığı kılavuz ile başvuru ücreti ne kadar?

Eğitim hayatlarını yüksek lisansta sürdürmek isteyen kişiler ile devlet ya da özel üniversitelerde akademik personel olabilmenin hayaline sahip bireyleri ilgilendiren tarafından alınmaya devam ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2019 ile adaylar merak ettiği birçok detaya ulaşabiliyor. kılavuzunun duyurulmasının ardından ise, ' başvuru ücreti ne kadar?' sorusu en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, ÖSYM ile ALES başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte, başvuru ücreti ile beraber izlemeniz gereken adımlar...

Giriş Tarihi: 7.3.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 11:30
ALES başvuru işlemi nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile 2019 ALES başvuru ücreti ne kadar?

Gerek yüksek lisans eğitimi için puan ihtiyacı olan bireyler, gerekse akademik personel olma gayesine sahip vatandaşlar ALES başvuru işlemlerini yakından takip ediyordu. ÖSYM'nin bugün yayımladığı ALES başvuru kılavuzu neticesinde adayların başvuruları alınmaya başladı. Yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım gösterebilmek için başvuru işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak gerekiyor. Peki, ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

5 Mart tarihinde başlayan başvurular, 13 Mart 2019 tarihinde sona erecek. 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek sınava katılım göstermeyi düşünen bireyler, bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.

Ücret ödemek için son gün ise 14 Mart 2019.

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ALES başvuru işlemi nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile 2019 ALES başvuru ücreti ne kadar?
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