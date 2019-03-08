Coğrafi işaretler müfredata giriyor

Metro Türkiye, Türkiye'deki yerel değerlerin korunması, desteklenmesi ve Türk mutfağının geliştirilmesi adına 2011'de başlattığı Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi kapsamında önemli bir adım attı. 11. Kalkınma Planı çalışmalarında Metro Türkiye tarafından paylaşılan coğrafi işaretli ürünlerin müfredata alınması önerisi hayata geçiyor. MEB Mesleki ve Teknik Okullar Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç tarafından imzalanan protokol ile 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına Coğrafi İşaretler girecek. İşaretler, Türk Mutfağı ve Beslenme ders kitaplarında yer alacak. Proje kapsamında ayrıca, MEB'a bağlı 50 formatör öğretmen Gastronometro'da teorik ve pratik eğitim alacak.

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMİNİ ÖĞRETMENLER VERECEK

Deniz Alkaç, "Gençlerin mutfak kültürümüz ve değerleri konusunda bilinçlenmesi ve eğitilmesi her şeyden önemli. Gastronominin geleceğini şekillendirecek gençlere bugünden dokunarak büyük bir adım atıyoruz. Türkiye 2019'da 50 milyon, 2023'te ise 70 milyon yabancı turist hedefliyor. Hedefimiz, gastronomi turizminde de ön plana çıkabilmek. Bugün Barselona'ya seyahat eden bir kişi ortalama 1.150 dolar harcıyor ve bunun yaklaşık üçte biri gastronomi harcaması. Türkiye'ye seyahat eden bir turist ise ortalama 680 dolar harcıyor ve bunun yüzde 14'ü gastronomi harcaması olarak karşımıza çıkıyor. 10 yılda Türkiye'nin yerel değerleri konusunda eğitim alacak yaklaşık 650 bin genç arkadaşımızın da turizm ve gastronomi gelirine çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Örneğin Fransa'nın rokfor peyniri 1400 yıldan beri korunuyor. Ezine peyniri neden rokfor olmasın. Rokfor'un yıllık geliri 400 milyon euro. Ezine peyniri de bu rakamlara ulaşmalı. Buraya turlar düzenleyip daha fazla bölgeye katkı sunabiliriz" dedi.





FARKINDALIĞA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

MEB Mesleki ve Teknik Okullar Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise özetle, "Yiyecek içecek sektörü insan ve toplum sağlığı açısından bakıldığında önemli bir hizmet alanı. Bu nedenle bu sektörün organizasyonu çok iyi şekilde düzenlenmeli; nitelikli, iyi eğitim görmüş ve yeterli tecrübeye sahip insan gücü kaynağı ile desteklenmelidir." şeklinde konuştu.

• Türkiye'de günümüz itibarıyla 400 civarında Coğrafi İşaretli Ürün ve aynı sayıda aday ürün bulunmaktadır. Potansiyel ürün sayının ise üç bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Coğrafi İşaretler ile dünyada yıllık 200 milyar doların üzerinde bir katma değer oluşturulmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ise Coğrafi İşaretlerden yıllık 75 milyar dolarlık bir katma değer sağlamaktadır.

