Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > ALES başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM kılavuzu ile 2019 ALES başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

başvuruları ne zaman sona erecek? kılavuzu ile 2019 ücreti hangi bankalara yatırılacak?

'nin 5 Mart tarihinde almaya başladığı 2019 /1 başvuruları devam ediyor. On binlerce birey, gerek akademik personel olma gayesi ile gerekse yüksek lisans eğitimi için başvuru sürecine yoğun ilgi gösteriyor. ÖSYM, geçtiğimiz haftalarda yayımladığı kılavuzu ile merak edilen detayları yayımlarken konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Kılavuzun duyurulmasının ardından en çok cevabı merak edilen soru ise, ' ne zaman sona erecek?' olarak öne çıkıyor. Peki, ALES başvuruları için son tarih ne zaman ve başvuru ücreti hangi bankalara yatırılıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.3.2019 10:30
ALES başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM kılavuzu ile 2019 ALES başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

5 Mart'ta başlayan ALES başvuru süreci devam ediyor. Yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar bu sınava katılım sağlayabilmek için ALES başvuruları hakkında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, sınava katılım sağlanabilmesi için ALES başvuru sürecinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman sona erecek ve başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile merak edilen detaylar...

ALES BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

5 Mart tarihinde başlayan başvurular, 13 Mart 2019 Çarşamba günü sona erecek.

5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek sınava katılım göstermeyi düşünen adaylar, bu tarihler arasında başvuru işlemlerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek zorunda.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM kılavuzu ile 2019 ALES başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN