ALES başvuruları ne zaman sona erecek? ÖSYM kılavuzu ile 2019 ALES başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

5 Mart'ta başlayan ALES başvuru süreci devam ediyor. Yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar bu sınava katılım sağlayabilmek için ALES başvuruları hakkında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, sınava katılım sağlanabilmesi için ALES başvuru sürecinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman sona erecek ve başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile merak edilen detaylar...

ALES BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

5 Mart tarihinde başlayan başvurular, 13 Mart 2019 Çarşamba günü sona erecek.

5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek sınava katılım göstermeyi düşünen adaylar, bu tarihler arasında başvuru işlemlerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek zorunda.