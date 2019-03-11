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geç başvuru günü ne zaman? 2019 Üniversite sınavı YKS ne kadar?

2019 başvuruları 12 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Bu tarihler arasında gerekli işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler, 'YKS geç başvuru günü ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Adaylar, üniversite sınavına katılım sağlamak için geç başvuru gününde YKS başvurularını tamamlamak zorunda. Bu doğrultuda, ' ne kadar?' sorusu da yanıtı merak edilenler arasında yer alıyor. , yayımladığı 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu ile ilgili geç başvuru hakkında bütün sorulara yanıt verdi. İşte, üniversite sınavı hakkındaki o detaylar...

Giriş Tarihi: 11.3.2019 16:33
YKS geç başvuru günü ne zaman? 2019 Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite sınavı başvurularını kaçıran adaylar için YKS geç başvuru günü yaklaşıyor. Henüz bilgi sahibi olmayan ve normal tarihler arasındaki işlemlerini tamamlayamayan bireyler ise, '2019 YKS geç başvuru günü ne zaman?' sorusunun cevabını sorguluyor. ÖSYM, yayımladığı üniversite sınavı kılavuzu ile YKS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında detayları paylaştı. Peki, YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

12 Şubat 2019 Salı günü başlayan YKS başvuru işlemleri, 6 Mart 2019 Çarşamba tarihinde sona erdi. Geç başvuru günü ise 19 Mart olarak saptandı. Adaylar, 19 Mart saat 10.00 ile 23.59 arasında başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.

YKS geç başvurularına yönelik detaylar için ilerleyiniz...

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