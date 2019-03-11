YKS geç başvuru günü ne zaman? 2019 Üniversite sınavı YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite sınavı başvurularını kaçıran adaylar için YKS geç başvuru günü yaklaşıyor. Henüz bilgi sahibi olmayan ve normal tarihler arasındaki işlemlerini tamamlayamayan bireyler ise, '2019 YKS geç başvuru günü ne zaman?' sorusunun cevabını sorguluyor. ÖSYM, yayımladığı üniversite sınavı kılavuzu ile YKS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında detayları paylaştı. Peki, YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

12 Şubat 2019 Salı günü başlayan YKS başvuru işlemleri, 6 Mart 2019 Çarşamba tarihinde sona erdi. Geç başvuru günü ise 19 Mart olarak saptandı. Adaylar, 19 Mart saat 10.00 ile 23.59 arasında başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.

YKS geç başvurularına yönelik detaylar için ilerleyiniz...

YKS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ