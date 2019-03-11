Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

sınavı, 10 Mart tarihinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Çeşitli amaçlar için sınava katılan bireyler, ' ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı soru ve cevapları da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, YÖKDİL sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 11.3.2019 12:50
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

2019 YÖKDİL İlkbahar Dönemi Sınavı 10 Mart tarihinde on binlerce adayın katılımı neticesinde tek oturumda tamamlandı. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım gösterdiği sınava yönelik sorgulamalar da bir hayli artış gösterdi. Adaylar 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt ararken sınav soru ve cevaplarının yayımlanıp yayımlanmadığını da merak ediyor.

YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

YÖKDİL sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı ve resmi bir açıklama da yapılmadı. Soru ve cevapların iki hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor.

11-15 Mart tarihleri arasında ise sınava itirazlar kabul ediliyor.

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçlarının sınavın gerçekleştiği 10 Mart tarihinden itibaren bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği taktirde sabah.com.tr'den detaylara ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN