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başvuru işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

'nin 5 Mart tarihinde almaya başladığı 2019 /1 başvuru işlemleri devam ediyor. On binlerce birey, akademik personel olma gayesinin dışında yüksek lisans eğitimi için de başvuru sürecine büyük ilgi gösteriyor. ÖSYM, geçtiğimiz haftalarda yayımladığı kılavuzu ile merak edilen detayları yayımlarken konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Kılavuzun duyurulmasının ardından en çok cevabı merak edilen soru ise, ' ne zaman sona erecek?' olarak öne çıkıyor. Peki, ALES başvuruları için son gün ne zaman ve başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.3.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 11:21
ALES başvuru işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 ALES başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

5 Mart'ta başlayan ALES başvuru süreci devam ediyor. Yıl içerisinde belirli dönemlerde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar bu sınava katılım sağlayabilmek için ALES başvuruları hakkında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, sınava katılım sağlanabilmesi için ALES başvuru sürecinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman sona erecek ve başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile merak edilen detaylar...

ALES BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

5 Mart tarihinde başlayan başvurular, 13 Mart 2019 Çarşamba günü sona erecek.

5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek sınava katılım göstermeyi düşünen adaylar, bu tarihler arasında başvuru işlemlerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek zorunda.

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ALES başvuru işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 ALES başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?
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