Okullar ne zaman ve hangi gün kapanacak? MEB takvimi ile 2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Bahar aylarının gelişine paralel olarak milyonlarca öğrenci ve veli de 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden sorguluyor. Öğrenciler yoğun sınav temposundan kurtulmanın, veliler ise evlatlarıyla beraber yaz tatilini plan yaparak geçirmenin hayalini kurarken karnelerin alınacağı tarih oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, 2018-2019 MEB çalışma takvimi detayı ile okulların kapanış tarihi netleşti. Peki, yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı? İşte bazı bilgiler...

OKULLAR HANGİ TARİHTE KAPANACAK?

2018-2019 eğitim yılı kapsamında, 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerine kavuşacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 15 Eylül 2019 Pazar gününe kadar devam edecek.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2019 Salı - Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2019 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

4 Haziran 2019 Salı - 6 Haziran 2019 Perşembe - Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi - Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma - Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı - Cumhuriyet Bayramı