Okullar ne zaman ve hangi gün kapanacak? MEB takvimi ile 2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Bahar aylarının gelişine paralel olarak milyonlarca öğrenci ve veli de 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden sorguluyor. Öğrenciler yoğun sınav temposundan kurtulmanın, veliler ise evlatlarıyla beraber yaz tatilini plan yaparak geçirmenin hayalini kurarken karnelerin alınacağı tarih oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, 2018-2019 MEB çalışma takvimi detayı ile okulların kapanış tarihi netleşti. Peki, yaz tatilinin başlamasına kaç gün kaldı? İşte bazı bilgiler...
2018-2019 eğitim yılı kapsamında, 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerine kavuşacak.
15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 15 Eylül 2019 Pazar gününe kadar devam edecek.
1 Ocak 2019 Salı - Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2019 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4 Haziran 2019 Salı - 6 Haziran 2019 Perşembe - Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi - Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma - Zafer Bayramı
29 Ekim 2019 Salı - Cumhuriyet Bayramı