SABAH’tan eğitim atağı

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SABAH gazetesi 2023'e kadar eğitimin çıtasını yükseltmek için yapılan çalışmalara katkıda bulunmak için çok önemli bir etkinliğe imza attı. Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi düzenleyerek eğitimin tüm boyutlarını masaya yatırdı. SETA Vakfı'nın ev sahipliğinde önceki gün düzenlenen zirveye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Borsa İstanbul Grubu ve Sur Yapı'nın destekleriyle ilki düzenlenen Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi önümüzdeki günlerde İstanbul dışındaki illerde de yapılacak. Eğitim vizyon belgesinin ana gündem maddesi olduğu zirvede "Tasarım ve Beceri Atölyeleri", "Mesleki Eğitim", "Erken Çocukluk Eğitimi" ile "2023 Eğitim Vizyonunda Ölçme Değerlendirme" başlıklarında oturumlar gerçekleşti.Omuzlarımızdaki yükü hafifletmek adına yapılan çok anlamlı bir çalışma sözleriyle SABAH'a teşekkür eden Bakan Selçuk "Bizim kendi çocuklarımızın, bu ülkenin, bu milletin, bu toprakların geleceği için bir mutabakata ihtiyacımız var. Bu mutabakat olduğunda eğitim, gerçekten millet olma şuurunu güçlendiriyor" dedi. Bakan Selçuk bir "değer sistemi" olmadan, felsefe olmadan bununla ilgili bir zihniyet modeli oluşturmadan, eğitimin somut tarafının ortaya konulabileceğine hiçbir zaman inanmadığını dile getirerek, "Bu bir zincir meselesi. Zincir aslında genel bir felsefeyle başlıyor. Eğitim felsefesiyle devam ediyor. Buna bağlı bir eğitim teorisi gerekiyor. Yani bir kavram çerçevesi gerekiyor. Kavram çerçevesinden hareketle model kurulması gerekiyor. Modele bağlı strateji koymak, stratejiye bağlı yöntemler, teknikler ve uygulama zincirini kurmamız gerekiyor. Bu kurulmadığında sadece aktivite yaparız. Sadece birtakım etkinliklerle projelerle yetinmek zorunda kalırız" diye konuştu. 2023 eğitim vizyonuna da değinen Bakan Selçuk, eğitim sistemiyle ilgili bir karar alındığında bu kararın muhakkak hangi parametreleri ne şekilde etkileyebileceğinin simülasyonunu yapmak zorunda olduklarını kaydetti. Selçuk mesleki ve teknik eğitime çok vurgu yaptıklarına işaret ederek, teknik eğitimle ilgili son derece işlevsel bir metodoloji izlediklerini vurguladı.Selçuk, ülkeyi bloke eden sınav sisteminin ana mekanizmasının okullar arasındaki imkân ve öğrenme farklılıkları olduğunu anlatarak, bu farklılık yüksek olduğu için velilerle çocukların belirli okulları tercih ettiklerini söyledi. Bu imkân ve öğrenme farklılıkları azalırsa o zaman okullar arasındaki tercihte bir sınırlama olacağını anlatan Selçuk, böylece sınavın baskısının azalacağını kaydetti. Selçuk bunu yapmadan sınavın adını, metodunu, soruları değiştirerek asla yol alamayacaklarını belirterek, "Eş zamanlı olarak hem bu farkları azaltmaya çalışmak hem de okullarımız içindeki metodolojiyi zenginleştirme ihtiyacımız var" dedi.SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran da zirvenin SETA'da düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gelecek nesilleri değişim ve dönüşüme hazırlamak gerektiğini anlatan Duran, bunu yaparken de kendi değerlerine bağlı kalan, kendi milletinin geleceği için çalışan parlak nesiller yetiştirmenin hedeflenmesinin önemine işaret etti. Çağın becerilerinin elde edilmesi gerektiğini ifade eden Duran "Çünkü değişim ve dönüşüm elde edilemezse ortaya çıkacak olan şey memleketin sıkıntısıdır, memleketin geri kalmasıdır. Bu da son dönemde konuşulduğu gibi bir beka meselesine de karşılık gelir" diye konuştu.