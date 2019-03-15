MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek

- Milli Eğitim Bakanlığınca engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir yılda sağlanan destek miktarı 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 liraya ulaştı - Bakanlığın verilerine göre, Türkiye genelindeki 2 bin 524 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ayda 370 binin üzerinde öğrenci hizmet aldı - Bakanlık tarafından geçen yıl özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden tanılaması yapılan öğrenci sayısı ise 490 bin oldu - Özel gereksinimli c¸ocukların tespiti ic¸in Tu¨rkiye genelinde il bazlı taramalar yapmaya ve ihtiyaç haritaları oluşturmaya hazırlanan Bakanlık, veliler için de "aile egˆitimi kılavuzu" hazırlayacak

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir yılda sağlanan destek miktarı 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 liraya ulaştı.

AA muhabirinin, MEB'in verilerinden derlediği bilgilere göre, go¨rme, ortopedik, is¸itme, dil-konus¸ma, ses bozuklugˆu, zihinsel ve ruhsal engelli bireylerden, o¨zel egˆitim degˆerlendirme kurulları tarafından destek egˆitim almaları uygun go¨ru¨lenlerin eğitim giderleri için geçen yıl da kaynak aktarımında bulunuldu.

Bu durumdaki bireylere sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın destek sağlayan Bakanlık, 2018'de o¨zel egˆitim okulları ile o¨zel egˆitim ve rehabilitasyon merkezlerine engelli öğrenciler için bireysel eğitimde aylık 545 lira, grup eğitimi için de aylık 153 lira maddi destekte bulundu.

Ocak-Kasım 2018 döneminde sağladığı toplam destek miktarı ise 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 lira olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye genelindeki 2 bin 524 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ayda 370 binin üzerinde öğrenci hizmet aldı.

- 490 bin öğrencinin tanılaması yapıldı

Bakanlık tarafından geçen yıl özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden tanılaması yapılan öğrenci sayısı 490 bin oldu. Özel egˆitimde tarama testine giren bireyler, sonuc¸larına go¨re tanılamaları ve yo¨nlendirmeleri yapılarak nitelikli egˆitim alacakları kurumlara yo¨nlendirilerek, bireysel özelliklerine go¨re egˆitim alma olanakları sagˆlandı.

Yapılan c¸alıs¸malar sonucunda belirlenen yıllık hedefin üzerine çıkıldı.

- İl bazlı taramalar yapılacak, ihtiyaç haritaları oluşturulacak

Öte yandan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından gelecek dönem engelli bireyler için yeni uygulamalar da hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Genel Müdürlük bünyesinde olus¸turulan c¸alıs¸ma grubu tarafından "aile egˆitimi kılavuzu" hazırlanacak.

Ayrıca egˆitim bilgi giris¸lerinin aktarılabilecegˆi e-modu¨l olus¸turulması ve modu¨l sayesinde engelli bireylerin kazanımlarının veliler, kurumlar ve Bakanlıkça takip edilmesinin sağlanması da planlamalar arasında yer aldı.

Bakanlıkça 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli c¸ocukların tespiti ic¸in Tu¨rkiye genelinde il bazlı taramalar yapılacak ve ihtiyac¸ haritaları olus¸turulacak. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan eğitim programlarında da güncellemeye gitmeyi planlayan Bakanlık, disleksi, otizm gibi konularda uluslararası ve ulusal du¨zeydeki sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla ortak çalışmaları özendirecek, yeni kaynaştırma modellerini geliştirip uygulamaya alacak.

Kaynas¸tırma egˆitiminin imkanlarını gelis¸tirmek ic¸in sınıf ve brans¸ o¨gˆretmenlerine sınıf ic¸indeki uygulamalara destek amac¸lı o¨zel egˆitim konularında hizmet ic¸i egˆitimler verilecek.