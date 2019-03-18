Yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB takvimi detayı ile okullar hangi tarihte ne zaman kapanacak?

Mart aylarının sonuna doğru yaklaşırken milyonlarca öğrencinin aklında yaz tatili var. Yoğun bir sınav ve çalışma temposunun ardından aileleri ve arkadaşları ile tatilin hayalini düşleyen öğrenciler, 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 çalışma takvimi ile yaz tatilinin başlama tarihini duyurdu. Böylelikle, velilerin de yanıtını yoğun bir şekilde sorguladığı 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusu cevabını buldu. İşte konuya dair merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Okullarda 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci merakla beklediği yaz tatiline 15 Haziran 2019 Cumartesi gününden itibaren kavuşacak.

2019-2019 eğitim öğretim dönemi ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

UYUM EĞİTİMİ HANGİ SINIFLAR İÇİN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için okullar bir hafta önce açılacak.



2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2019 Salı - Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2019 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

4 Haziran 2019 Salı - 6 Haziran 2019 Perşembe - Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi - Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma - Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı - Cumhuriyet Bayramı