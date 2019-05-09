KPSS başvuru nasıl yapılır ve ne zaman sona erecek? 2019 KPSS sınav başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenecek?

KPSS başvuruları için heyecan dorukta. Kamuda çeşitli kurum ve kuruluşlarda devlet memuru olabilme hayaline sahip bireyler, Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında başarılı olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bireyler bir yandan da ilgili işlemleri kaçırmamak için KPSS başvuru sürecini yakından takip ediyor. ÖSYM, A grubu ve Öğretmenlik kapsamında yayınladığı kılavuz ile sınava dair detayları duyurdu. Bu doğrultuda, '2019 KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Öte yandan, KPSS sınav ücreti de ilan edildi.

2019 KPSS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin detaylarından ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri ile Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu sürecine dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.