Ara tatil okulu sevdirecek!

Ara tatiller öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları, gezi, kulüp, atölye çalışmaları, veli toplantıları gibi eğitim etkinlikleri yapılarak geçirilecek. Yani öğrenciler eve kapanmayacak. Okulların yapacağı etkinlik programına göre öğrenciler okula gitmeye devam edebilecek ancak akademik öğretim programı uygulanmayacak. Özellikle ortaokul ve liselerin ara tatiller için üreteceği etkinlik programları öğrenciler ile öğretmenlerin iletişimini güçlendirecek. Öğretmenlere ise o güne kadar yapılmış olan eğitim öğretimi değerlendirme ve eksiklerin giderilmesi için fırsat sunulacak. Başka bir deyişle okulların öğrenciyi sınava hazırlayan merkez algısından çıkarılıp birer cazibe merkezi haline dönüştürülmeye çalışılacak. Özetle; ara tatillerle öğretime ara verilecek ancak eğitime devam edilecek.

İNGİLTERE VE İSVEÇ'TE UYGULANIYOR

Yılda 2 kez 9'ar günlük ara tatil uygulaması en çok İngiltere ve İsveç'teki köklü okullarda uygulanıyor. Ayrıca ABD'deki charter okullarından da benzer uygulamalar var. Toplam iş günü korunarak bir eğitim dönemi dört ayrı bölüme bölünüyor. Yeni uygulamayla ilgili SABAH'a konuşan BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Ara tatiller öğrenciler kadar öğretmenler için de çok yararlı olacak. Mesleki eğitim alabilecekler. Dönem bitmeden eğitimde neye ihtiyaç duyulduğuna dair genel bir kontrol yapılabilecek. Bu kontroller genellikle eğitim-öğretim dönemi tamamlandıktan sonra yaz aylarında yapılıyordu. Bu pek verimli olmuyordu. Dönem içinde eksikliklerin tespit edilip aynı anda çalışma yapılması eğitimin niteliğini artıracak" dedi.

ÖĞRENCİLER KARARI OLUMLU KARŞILADI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ara tatil düzenlemesi öğrencileri mutlu etti. Düzenlemenin çok önemli bir karar olduğunu belirten Kasımpaşa Sururi Ortakokulu öğrencisi Yunus Emre, "Bu düzenleme, ara dönemlerde nefes almamızı sağlayacak. Fakat yaz tatilinden kesilmesi ve tatilin azaltılması bizi üzdü. Çünkü memlekete gittiğimizde tatil süresinin azalması tatile alıştığımız anda yarım kesilmesi bizi birazcık üzüyor. Zatan yaz tatili 3 aydı. Bunun bir ayını ders çalışmayla geçiriyorduk. Tatil süresinden kesilmesi iyi olmadı. Arada resmi bayramlarda zaten ara tatil yapıyorduk" dedi.

"BİZ ARA TATİLİ YAPIYORDUK VE OLDUKÇA FAYDALI OLUYORDU"

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi Borog Çiçekçiyan, "Biz özel okullar olarak zaten birer aylık Kasım ve Nisan'da tatil yapıyorduk. Bizim için kötü oldu. Şimdi bizim yaz tatilimiz kısalacak. Ama devlet okulları için çok iyi oldu. O hafta tatillerinde dinlenebilecekler çünkü biz dinleniyorduk. Ara tatiller faydalı. Hem dinleniyorsun hem de motivasyonun artıyor" diye konuştu.

"DERS ARALARINDA ARA TATİL RAHATLATACAK"

İstanbul Erkek Lisesi 8. sınıf öğrencisi Efe Özgeleci ise, "Yaz tatilinin kısalıp ara tatil imkanı yaratılması oldukça faydalı olacak. Bizi derslerin yoğun olduğu dönemlerin arasında rahatlatacak. Nasıl olsa yaz tatilleri hızlı geçiyor. Derslere daha dinlenmiş halde gireceğiz. Bu uygulama öğrencilerin faydasına ve yararlı olacak." şeklinde konuştu.