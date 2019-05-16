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sınav sonuçları ile hızlı sorgula! 2019 AUZEF sonuçları nasıl görüntülenir?

Büyük bir merakla beklenilen 2019 sınav sonuçları açıklandı. Böylelikle, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar vize sınavı oturumlarına katılım gösteren bireylerin yoğun bir şekilde aradığı 'AUZEF sonuçları açıklandı mı?' sorusu yanıtını bulmuş oldu. Kurumun resmi internet sitesi İÜ üzerinden yapılan açıklama neticesinde, adaylar sonuçlarını öğrenebilmek için sorgulamalarına başladı. Peki, 2019 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 4-5 Mayıs AUZEF vize sınav sonuçları hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 16.5.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 14:27
AUZEF sınav sonuçları AKSİS ile hızlı sorgula! İstanbul Üniversitesi 2019 AUZEF sonuçları nasıl görüntülenir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. İlgili sınavlara katılım gösteren bireyler, o günden bu yana '2019 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyordu. İstanbul Üniversitesi, bugün yaptığı duyuru neticesinde AUZEF sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Bu doğrultuda da, 'AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?' sorusu öne çıkıyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4-5 Mayıs AUZEF bahar dönemi vize sonuçları sorgulama işlemlerine ve sınava yönelik diğer bilgilere haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

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AUZEF sınav sonuçları AKSİS ile hızlı sorgula! İstanbul Üniversitesi 2019 AUZEF sonuçları nasıl görüntülenir?
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