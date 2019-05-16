Kasım ve nisanda ara tatil geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil müjdesi geldi. Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda, "Yeni EğitimÖğretim Çalışma Takvimi Modeli"ni açıklayan Selçuk, "2023 Eğitim Vizyonu" çalışmaları doğrultusunda kasım ve nisan aylarında birer haftalık tatil yapılacağını söyledi.Öğrenciler ve öğretmenleri sevindiren düzenlemenin turizm sektörünü de olumlu etkilemesi bekleniyor. Buna göre;18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.20-31 Ocak 2020'deki ara tatili hem öğretmenler hem öğrenciler için söz konusu. 18-22 -Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenler, okullarda olacak.2019-2020 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2020'de sona erecek, yaz tatilleri 11 hafta olacak.Öğretmen ve öğrenciler için en yoğun zamanlar. Dolayısıyla rahatlama fırsatı bulacaklar.Bu dönemde okullar açık olacak. Öğrencilerin okullara giderek sosyal aktivitede bulunabilecek olaması oldukça önemli bir gelişme. Olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum.Böylece eğitim dönemi 4 periyoda ayrılmış oldu. Omulların 1 hafta erken 1 hafta geç açılmasıyla 180 iş günü eğitim korunmuş oluyor. Nitelik açısından olumlu.6-10 Nisan 2020 arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanacak.