Eğitimde en fazla bütçe ilkokul yapımına ayrıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversite ve STK'ların desteğiyle 11 yıldır gerçekleştirilen Eğitim İzleme Raporu 2019 açıklandı. Raporda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçesinin 2018'de yaklaşık 93 milyar TL'yken 2019'da 113 milyar TL olduğu hatırlatıldı. Raporda bütçenin son 10 yılda yaklaşık 2 katına çıktığı vurgulandı. 2019 yatırım programında en fazla bütçe ayrılan proje ilköğretim okulu inşaatlarına oldu. Harcamalarının yüzde 29.6'sı ilköğretim okulu inşaatları için ayrıldı. 2017-2021 arasında 38 bin 150 derslik inşa edilmesi planlanıyor. Bütçenin yüzde 13'ü ise mesleki ve teknik Anadolu ve çok programlı Anadolu lisesileri inşaatlarına ayrıldı. Yüzde 0.6'sı ise fen liselerine yapılıyor.Türkiye'de 2 bin 552 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 762 çok programlı Anadolu lisesi ve 322 mesleki eğitim merkezi bulunuyor. Bu okullardan 774'ünde döner sermaye işletmesi bulunuyor. Döner sermaye atölyelerinde çalışan öğrencilere saat başı en az asgari ücretin sekizde biri ücret ödeniyor. Döner sermayesi olan okullarda 2017'de 217 milyon 197 bin 959TL gelir elde edildi. Mezun olanlarınn istihdam edilme oranları ise, konaklama ve seyahat hizmetlerinde yüzde 7.9, mobilya ve iç mekan tasarımında yüzde 4.8, yiyecek ve içecek hizmetlerinde yüzde 5.9. En fazla mezunun alan içi sektörlerde istihdam edildiği eğitim alanları ise yüzde 18.3 ile laboratuvar hizmetleri, yüzde 17.9 ile uçak bakımı, yüzde 13.3 ile eğlence hizmetleri oldu.