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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ile 2019 ALES sonuçları nasıl öğrenilir?

sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 'na katılım gösteren bireyler, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bu doğrultuda, '2019 ALES sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?' sorusunun yanıtı bir hayli merak ediliyor. 'nin ALES soru ve cevaplarını da erişime açması neticesinde beklenti arttı. Peki, 2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 14:41
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2019 ALES sonuçları nasıl öğrenilir?

Bu yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı , 5 Mayıs tarihinde tek oturum halinde düzenlendi. ÖSYM'nin uyguladığı sınava yoğun katılım gösteren bireyler, ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Bu doğrultuda, '2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu arama motorları arasında en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. ÖSYM'nin sınav kapsamında soru ve cevapları da duyurması, adayların heyecan katsayısını arttırdı. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin detaylarından 5 Mayıs tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkındaki tüm detaylara uğraşabilirsiniz;

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