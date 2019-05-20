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sınav giriş belgesi ve yerleri hemen sorgula! 2019 nasıl, nereden bakılır?

Büyük bir merakla beklenilen sınav yerleri belli oldu! Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan bahar dönemi final sınavları öncesinde açıklandı. Başarılı not alabilmek için son çalışmalarını gerçekleştiren öğrenciler bir yandan da ' nasıl ve nereden çıkarılır?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından 25-26 Mayıs Nisan Anadolu Üniversitesi sınav yerleri bilgisini edinebilir, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ile ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.5.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 17:31
AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri hemen sorgula! 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden bakılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için heyecan dorukta... 25-26 Mayıs tarihlerinde farklı oturumlar halinde gerçekleşecek sınavlar öncesinde adaylar son çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan ise '2019 AÖF sınav giriş sınav yerleri nasıl ve nereden görüntülenir?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile AÖF sınav yerlerinin adayların erişimine açıldığı duyurulmuştu. Haberimizin detaylarından Anadolu Üniversitesi 25-26 Mayıs 2019 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sürecini takip edebilirsiniz.

2019 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ HEMEN SORGULA

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

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AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri hemen sorgula! 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden bakılır?
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