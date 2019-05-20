Özel eğitimli çocuklardan büyüklere mesaj: "Engel olma, farkında ol"

Kadıköy'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, ilçedeki tüm öğrenim gören özel eğitimli çocuklar (down sendromlu, otistik, zekâ geriliği) Caddebostan sahilinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Caddebostan Sahil İftar Çadırı'ndan başlayıp, Caddebostan Beltur'da sona erdi. Çocuklarla birlikte aileler de ellerinde, 'Engel olma, farkında ol", 'Hepimiz aynıyız', 'Her çocuk özeldir', 'Seyirci olma, yardımcı ol' gibi sloganlar yazılı dövizleri taşıdığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

'Hayatıma Dokun Kaynaştırma Projesi', Şehit Murat Özyalçın İlkokulu, Göztepe Sevgi Özel Eğitim Okulu, Leman Kaya Anaokulu, Cemal Diler Anaokulu, Hayriye Kemal Küsün Özel Eğitim Okulu tarafından bu yılki eğitim öğretim yılı başında hayata geçirildi. Özel eğitim öğrencilerinin de hayatımızda olduğu ve bizimle eşit haklara sahip olmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak için hazırlanan proje dün gerçekleştirilen yürüyüşle Engelliler Haftası'nda tamamlandı.