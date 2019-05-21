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ATA sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 11-12 Mayıs ATA AÖF final sonuçları

ATA sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar, 11-12 Mayıs tarihlerindeki bahar dönemi final oturumlarına katılım sağlamalarının ardından ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı hakkında araştırmalara başladı. Zira, öğrenciler, final sonuçları neticesinde derslerden geçip geçemeyeceklerini kesinleştirecek. Peki, 2019 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya yönelik bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 15:34
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 11-12 Mayıs ATA AÖF final sonuçları

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sonuçları için geri sayım sürüyor. İki oturum halinde 11-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlar, on binlerce öğrencinin katılımı ile düzenlendi. Adaylar yoğun katılım sağlarken ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. Peki, 2019 ATA AÖF final sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan sınav takvimi detayı ile konuya dair bilgiler;

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 2019 ATA AÖF sonuçları hakkında detaylara ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgileri bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 11-12 Mayıs ATA AÖF final sonuçları
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