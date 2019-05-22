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büroları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019

büroları çalışma saatleri, sınavlara, yeni kayıt veya kayıt yenileme sürecine ilişkin çeşitli soru ve sorunlarını gidermek isteyen bireylerin yanıtını merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2019 hakkındaki detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 12:22
AÖF büroları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 AÖF büroları çalışma saatleri

Türk yükseköğretim sisteminde 1982 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencisi ve 2 milyon 820 bin mezununa açıköğretim sistemiyle yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye'nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir.

Anadolu Üniversitesi'nce yurt genelinde birçok noktada AÖF bürosu bulunmaktadır. AÖF büroları aracılığıyla yeni kayıt, kayıt yenileme, ders kitaplarına ulaşma, öğrenci belgesi temini, askerlik tescil gibi birçok işlem gerçekleştirilmektedir. Peki, AÖF büroları saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

AÖF BÜROLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

AÖF büroları, hafta içi 5 gün saat 08.30'da açılmaktadır. 12.00 ile 13.30 çalışanlar için öğle arası verilmektedir. Daha sonra 13.30'da başlayan mesai, akşam saat 17.00'de sona ermektedir.

AÖF BÜROLARI HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

AÖF büroları, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Başvuruların yoğun olduğu dönemlerde, Anadolu Üniversitesi duyurusu neticesinde bürolar hizmet verebilmektedir. AÖF büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

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