Dersimiz topluma hizmet

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Türkıye'de yalnızca Robert Kolej'de uygulanan topluma hizmet programının bir benzeri özel bir okulun daha müfredatına girdi. MBA Okulları, öğrencilerin hayata dair farkındalık kazanmaları için anaokulundan başlayan derslerle "Topluma Hizmet Programı"nı müfredatına dâhil etti. Program bu eğitim döneminde lise öğrencileriyle başladı. Program kapsamında engellilerle birlikte yaşam, yaşlılara destek, çevreye saygı, sağlık sorunlarına çözüm, canlıların korunması ve benzeri konularda ilgi alanlarına göre karar veren öğrenciler uygun STK'lar ile birlikte çalışacaklar.Lise kademesindeki bir öğrenci yılda en az 15 saat projesini uyguladığını belgelendirmek zorunda olacak. Bir öğrenci tüm lise eğitimi boyunca toplam 75 saat çalışma yapmış olacak. Çalışma o alanın eksik kısmında öğrencinin katkısını sağlayayacak şekilde planlanacak. Çalışma zorunluluğunu yerine getiren, çalışmalarını belgeleyen ve portfolyo sunumu haline getiren öğrencilerin projeleri okul ve STK ile birlikte değerlendirilecek. Okul senatosunda ayrıca bir CIP Başkanı seçimi yapılarak topluma hizmet projesi okul meclisinin de takibinde yürütülecek.