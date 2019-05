LGS’de son viraj

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelindeki bin 526 okula giriş için kullanılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. 1 Haziran'da yapılacak sınava sayılı günler kala uzmanlar öğrencilere iki günde bir deneme sınavı uygulaması yapmalarını öneriyor. "Son hafta ders çalışılmaz" mantığının yanlış olduğunu da belirten eğitimciler "Konulara bir kez daha göz atmanızda fayda var. İhtiyacınız olan dersten hatırlatıcı kısa notlar hazırlayın. Böylelikle tüm konulara çalışmak yerine nokta atışı yapmış olursunuz" uyarısında bulundu.Sınava 900 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması bekleniyor. Bu öğrencilerin yüzde 10'u LGS ile yerleşecek. Eleyici niteliği yüksek olacak LGS analitik düşünce gücünü ölçecek, "yeni nesil" olarak adlandırılan soru tiplerinden oluşacak. Sınavın püf noktalarını anlatan Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz "Sözel bölümde metin sorularını çözmenin püf noktası önce soruyu okuyup, sonra metni okumaktır. Böylece metinde ne aramanız gerektiğini bilerek okursunuz. Sayısal soruları çözerken önceliğiniz sizden tam olarak ne istendiğinden emin olmaktır. Çözüm için gerekli işlemleri yaparken akıldan değil yazarak yapmak gereksiz hata yapmanızı engelleyecektir" dedi. Yılmaz "Bugünden itibaren itibaren öğrencilerinin sınav giriş kartlarını okuldan almalarını, Son hafta içinde öğrenciyle birlikte sınava girilecek okulu ve sınıfı görmelerini, sınav gününden iki gün önce sınavda kullanılması yasak olan şeylere de dikkat ederek öğrencinin sınav evrakını hazırlamalarını öneriyorum" diye konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her ay yayımladığı örnek sorulara bakıldığında bu yılki LGS'de öğrenciler sadece matematik ve fen bilimlerinde değil, artık Türkçe ve sosyal bilimlerde de yeni nesil sorularla karşılaşacak. Bu derslerde de bol görselli soruların çıkması bekleniyor. Kalan sürede bulmaca çözerek yorum yeteneğinizi biraz daha geliştirebilirsiniz.1 HAZIRAN'DA iki oturumdan oluşan sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü 11.30'da başlayacak. Geçen yıl 60 dakika olan sayısal alan süresi MEB'in aldığı kararla 20 dakika daha uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak. Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, İnkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak.