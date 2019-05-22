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Öğrenciler sokakta ders işleyecek

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Öğrenciler sokakta ders işleyecek
Geçtığımız yıl dünyada 3,5 milyon çocuğun, Türkiye'de ise 500 bine yakın öğrencinin katıldığı Okul Dışarıda Günü'nün ikincisi yarın yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da tüm okul öncesi eğitim kurumlarına küresel ölçekte düzenlenecek bu gün için sınıflarını açık havaya taşıyıp dersleri oyun oynayarak işlemeleri çağrısında bulundu, 1 milyon 600 bin çocuğun aynı gün sembolik olarak yağ satarım bal satarım, devamında da başka oyunları oynaması istendi. Dünyanın dört bir yanından binlerce okul yarın derslerini oyunla dışarıda işleyecek.
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Öğrenciler sokakta ders işleyecek
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