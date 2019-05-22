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büroları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 çalışma saatleri

büroları çalışma saatleri, sınavlara ilişkin çeşitli soru ve sorunlarını gidermek isteyen bireylerin yanıtını merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2019 hakkındaki detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 12:27
ÖSYM büroları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 ÖSYM büroları çalışma saatleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunmaktadır.
ÖSYM'nin yurt genelinde çeşitli yerlerde kurduğu bürolar ile KPSS, ALES, LGS, YKS, TUS, DGS gibi birçok sınava ilişkin bilgi alınabiliyor ve sorunlara çözüm bulunuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenen sınavlara ÖSYM büroları aracılığıyla başvurulabileceği gibi online da başvuru yapılabiliyor. Peki, ÖSYM büroları saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

ÖSYM BÜROLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

ÖSYM büroları, hafta içi 5 gün saat 08.30'da açılmaktadır. 12.30 ile 13.30 çalışanlar için öğle arası verilmektedir. Daha sonra 13.30'da başlayan mesai, akşam saat 17.00'de sona ermektedir.

ÖSYM BÜROLARI HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

ÖSYM büroları, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Başvuruların yoğun olduğu dönemlerde, ÖSYM duyurusu neticesinde bürolar hizmet verebilmektedir. ÖSYM büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

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