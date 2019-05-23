AÖF sınav giriş belgesi sorgulama! 2019 Anadolu Üniversitesi ile 25-26 Mayıs AÖF sınav yerleri hemen öğren!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için heyecan dorukta... 25-26 Mayıs tarihlerinde farklı oturumlar halinde gerçekleşecek sınavlar öncesinde adaylar son çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan ise '2019 AÖF sınav giriş sınav yerleri nasıl ve nereden görüntülenir?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile AÖF sınav yerlerinin adayların erişimine açıldığı duyurulmuştu. Haberimizin detaylarından Anadolu Üniversitesi 25-26 Mayıs 2019 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sürecini takip edebilirsiniz.

2019 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ HEMEN SORGULA

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;