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yaklaşıyor! Bu dönem 2019 ? Karnelerin verileceği gün belli oldu

Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşırken milyonlarca öğrenci okulların kapanacağı günü beklerken, hayallerini kurmaya başladı. Karnelerin alınacağı günü adeta iple çeken öğrencilerin yanında veliler de yoğun bir şekilde araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, '2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Zira, aileler çocuklarıyla geçirecekleri yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yeni tatil tarihlerini duyururken gerekli bilgileri de paylaştı. Peki, 2019 ? 2. dönem yaz tatili süreci hakkındaki detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:59
Yaz tatili yaklaşıyor! Bu dönem 2019 okullar ne zaman kapanacak? Karnelerin verileceği gün belli oldu

Okulların kapanacağı gün için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Okullarında son sınavlarına çalışmayı sürdüren öğrenciler, bir taraftan da okulların kapanacağı tarihe yönelik bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, 'Bu dönem okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun cevabı en çok arananlar arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı iş takvimi ile 2019 yaz tatili başlangıç tarihini duyurdu. Böylece, okulların ne zaman kapanacağı da netleşti. Peki, karneler hangi gün alınacak? 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak? Ziya Selçuk'un son açıklaması eşliğinde tüm detayları sizler için derledik.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde ilan ettiği yeni tatil düzenlemesi hakkında bütün ayrıntıları kamuoyuna duyurdu. İlgili açıklamaların hemen akabinde ise öğrencilerin yanıtını aradığı soru olarak 'Yaz tatili kısalacak mı?' öne çıkıyor.

KARNELER HANGİ GÜN ALINACAK?

İşte, MEB ile 2019 yaz tatili tarihi sürecine yönelik merak edilen bilgiler;

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Yaz tatili yaklaşıyor! Bu dönem 2019 okullar ne zaman kapanacak? Karnelerin verileceği gün belli oldu
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