ALES sınav sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM ile ALES sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar

Bilindiği üzere, bu yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı , 5 Mayıs tarihinde tek oturum halinde düzenlendi. ÖSYM'nin uyguladığı sınava yoğun katılım gösteren bireyler, ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla beklemeye koyulmuştu. ÖSYM, bugün yaptığı duyuru ile 2019 ALES sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İstedikleri puanı elde edip edemediklerini öğrenmeye çalışan bireyler, ALES sonuçları sorgulama sayfası ile işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2019 ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizin detaylarından 5 Mayıs tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuç sorgulama hakkındaki tüm detaylara uğraşabilirsiniz;