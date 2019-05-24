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sınav sonuçları 2019 açıklandı! ile nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar

Büyük bir merakla beklenilen sonuçları tarafından açıklandı. 5 Mayıs tarihinde tek oturum halinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım gösteren bireyler, sonuçlar için beklemeye koyulmuştu. Bu doğrultuda, adayların yanıtını aradığı '2019 ALES sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabı netleşmiş oldu. İstedikleri puanı alıp alamadıkları öğrenmek isteyen yurttaşlar, ' nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. Haberimizin detaylarından ÖSYM sorgulama sayfası ile 2019 ALES sınav sonuçları detayına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 10:34
ALES sınav sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM ile ALES sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar

Bilindiği üzere, bu yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı , 5 Mayıs tarihinde tek oturum halinde düzenlendi. ÖSYM'nin uyguladığı sınava yoğun katılım gösteren bireyler, ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla beklemeye koyulmuştu. ÖSYM, bugün yaptığı duyuru ile 2019 ALES sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İstedikleri puanı elde edip edemediklerini öğrenmeye çalışan bireyler, ALES sonuçları sorgulama sayfası ile işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2019 ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizin detaylarından 5 Mayıs tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuç sorgulama hakkındaki tüm detaylara uğraşabilirsiniz;

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ALES sınav sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM ile ALES sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar
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