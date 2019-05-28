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2019 ne zaman? sınav yerleri açıklandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2019 için son düzlüğe girildi. 26 Nisan - 8 Mayıs tarih aralığında başvuru alınan 'nin Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Sınava girecek adaylar ise 2019 ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? gibi soruları merak ederek Google arama motorunda yoğun olarak araştırıyor. 2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? gibi soruların tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 18:09 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 18:09
2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans eğitimine geçişleri için yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. Sınava hazırlanarak eğitimlerini Lisans düzeyinde sürdürmek isteyen öğrenciler 2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? sorularını merak ediyor. Adaylar sınav için girilen son düzlükte 2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, 2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm bilgiler...

2019 DGS NE ZAMAN?

İşte detaylar;

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2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı?
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