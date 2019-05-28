Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans eğitimine geçişleri için yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. Sınava hazırlanarak eğitimlerini Lisans düzeyinde sürdürmek isteyen öğrenciler 2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? sorularını merak ediyor. Adaylar sınav için girilen son düzlükte 2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, 2019 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm bilgiler...

2019 DGS NE ZAMAN?

İşte detaylar;