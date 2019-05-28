Velilerin öğrencilerinin durumunu görebilmesi amacıyla oluşturulan E-Okul sisteminden devamsızlık ve notlar öğrenilebiliyor. E-Okul sistemine nasıl girilir?

E-Okul Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?

Hem öğrenciler, hem veliler hem de öğretmenler tarafından kullanılan E-Okul sistemine giriş yapmak çok kolay. Mobil uygulaması bulunan sisteme giriş yapmak için öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgilerinin olması yeterli. https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine girildikten sonra ''Veli Bilgilendirme Sistemi'' kısmında yer alan güvenlik numarası, öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası bilgileri doldurulur. Daha sonra hemen altta bulunan ''Giriş'' butonuna basılır. Bundan sonra öğrencinin eğitim hayatı ile ilgili bütün bilgiler ekrana gelecekttir.

E-Okuldan Alınabilecek Bilgiler

Sistem üzerinden öğrenciye ait birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Notlar dışında eğitimde kullanılan kitaplar ve öğrencinin yıl içinde yaptığı devamsızlıklar da görülebilir. Bu sayade okula gitmeye vakti olmayan veliler çocuklarını takip edebiliyorlar. Sistemde bulunan ortalamalar öğrencinin o yıl sonunda teşekkür, takdir alıp almayacağını da ortaya koyuyor. Veli bu sistem üzerinden çocuğunun durumunu görerek zamanında müdahale etme şansına sahip oluyor. Sistem sadece devlet okullarında kullanılmıyor. Özel eğitim kurumları da bu sistemi kullanıyorlar. İlk ve orta öğrenim kurumlarından eğitim gören bütün çocukların bilgileri bu sistem ile kontrol edilebiliyor.

Öğretmenler de E-Okulda

Sistem bir tek veliler için geliştirilmemiş. Öğretmenler de bu sistem üzerinden öğrencilerin notlarını girişini yapıyorlar. Böylece bilgiler tek bir alanda toplanmış oluyor. Öğretmenler sisteme kendilerine ait olan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyorlar. Eğitim kurumları için kullanılan sistemde öğrencilerin devamsızlıklarının girişinin yapıldığı bir kısım da var.