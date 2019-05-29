Bilim Olimpiyatları’nda Ahmadov başarısı

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9 bin 352 öğrencini katıldığı İstanbul Bilim Olimpiyatları'nda 4'üncü sınıf matematik kategorisinde Pakkan Okulları öğrencisi Muhammedali Ahmadov birinci oldu. Ahmadov, kategorisinde 94 tam puan aldı. Pakkan Okulları Kurucusu Eğitimci Yasemin Pakkan, "Öğrencimizin gösterdiği başarıdan dolayı çok mutluyuz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi uluslararası olarak düzenlenen benzer olimpiyatlara da hazırlamak en büyük arzumuz" dedi. Ödüller İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek törenle teslim edilecek.