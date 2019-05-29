LGS'de son tüyolar: Ezberleyen değil yorumlayan kazanacak

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl ikinci kez uygulanacak Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) geri sayım başladı. 1 Haziran cumartesi günü iki oturumda yapılacak sınava 900 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması bekleniyor. Bu öğrencilerin yüzde 10'u LGS sonucunu kullanan bin 526 okula yerleşecek. Dolayısıyla sınavın eleyici niteliği oldukça yüksek olacak. LGS'de ezbere dayalı soru yer almayacak. "Yeni nesil" olarak adlandırılan soru tiplerinin çıkacağı LGS'de okuduğunu doğru yorumlayanlar kazanacak. Okuduğunu anlama soruları sadece Türkçe'den değil, sayısal derslerden de gelecek. Türkçe'nin yanı sıra sayısal derslerden de uzun paragraflı sorular çıkması bekleniyor. PISA ve TIMSS sınavlarına benzemesi beklenilen LGS sırasında sakin olmak, etkin okumak, sorunun tamamını okumak ve süreyi iyi kullanmak başarıyı arttırmanın en önemli püf noktalarından biri. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.MEB'in yayımladığı örnek sorulara göre Türkçe ve sosyal sorularında bir tek metin üzerinden birkaç kazanımı sorgulayan sorulara yer verilecek. Bu yıl sosyal bilimlerde de görselli soruların çıkması bekleniyor. Matematikte de bilginin yanı sıra analizi ön plana çıkaran tablo ağırlıklı sorular yer alacak. Din kültüründe de güncel ve kültürel olayları bir paragrafta toplayıp dersin kazanımlarını sorgulayan net soruların çıkması bekleniyor. Uzmanlar sınav sırasında başarıyı artırmak şu önerilerde bulunuyor:Sınava ağırlıklı kat sayısı yüksek olan derslerden başlamak ya da en azından o dersleri en sona bırakmamanızı öneririz.Sorular ile inatlaşmayın. Aynı soruyu birkaç kere okumaya başladığınızda veya zihniniz başka konulara yöneldiğinde 10-15 sn. dinlenmek için mola vermeniz ya da başka bir soruya geçmeniz daha iyi olacaktır.Uzun ve karışık görünen sorulardan gözünüz korkmasın. Özellikle Türkçe paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun.Zaman kaybını önlemek amacıyla "Turlama tekniği"ni uygulamak gerekir. İlk turda hemen yapabileceğiniz kolay soruları yapın ve optik formda işaretleyin. Zamanınızı alacak ancak yapabileceğinizi düşündüğünüz soruların yanına bir artı işareti koyun ve ilk turda kolay soruları bitirdikten sonra öncelikle bu sorulara dönün. Çok zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına farklı bir işaret koyun. İkinci turdaki soruları bitirdikten sonra bu sorulara dönün.Sınav sırasında heyecanlı hissetmeniz gayet doğaldır. Eğer heyecanınızın kontrol edemediğiniz bir seviyeye geldiğini hissederseniz nefes egzersizi ile rahatlayabilirsiniz. Bunun için burnunuzdan derin bir nefes alın; 2-3 saniye aldığınız nefesi tutun ve aldığınız sürenin iki katı kadar bir sürede ağzınızdan nefesinizi yavaşça verin.Üç yanlış bir doğruyu götüreceği için yanıtını bilmediğiniz soruyu boş bırakın.