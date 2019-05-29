Profesyonel ligin ilk kolej takımı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye futbol tarihinde bir ilk Yalova'da yaşandı. Playoff'larda 1877 Alemdağspor ile eşleşen Modafen Futbol Kulübü, 69. dakikada attığı gol ile galibiyete ulaştı ve Türkiye'de profesyonel liglerin ilk kolej takımı oldu. Okul takımı olarak ise Galatasaray ve İstanbulspor'un ardından üçüncü okul takımı olmayı başardı. Birçok branşta mücadele eden ve başarılar yakalayan kolej, futbolda bu yılki performansı ile başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. 2011-2012 sezonunda İstanbul 2. Amatör Lig'de yer alarak futbol faaliyetlerine başlayan Modafen Futbol Kulübü, ilk 3 senesinde 3 şampiyonluk elde ederek 3 kademe birden yükselerek toplamda 8 sezonda 6 şampiyonluk elde etmişti.