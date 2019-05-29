Tarih dersi müzede işlenecek

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Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, öğretmenlerin müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için "Müze Eğitimi Sertifika Programı" başlatıldı. Başta tarih olmak üzere farklı derslerin kazanımlarının, müzelerin tarihsel, arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılması mümkün olacak. 2 yıl içerisinde 15 bin öğretmenin müze eğitimi alması hedefleniyor.Müze Eğitimi, Ankara'da gerçekleştirilen pilot uygulamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla dün Topkapı Sarayı Müzesi'nde tanıtıldı. Programda Bakan Ziya Selçuk ile tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı müze eğitimi konusunda bir sohbet de gerçekleştirdi.