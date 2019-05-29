TMV Ürdün’de yurt açtı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Maarif Vakfı'nca (TMV) dünyada devam eden eğitim çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Vakıf 3 yıldır devam eden çalışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirdi. Mutfak, kafeterya, etüt salonları, kütüphane, revir ve diğer kullanım alanlarıyla temel yurt hizmetlerini sağlayabilecek imkân ve kapasitenin oluşturulduğu ve Ürdün Üniversitesi yakınında 2 bin 800 metrekare alana kurulan Maarif Öğrenci Yurdu, 200 kişilik öğrenciye hizmet verebilecek. Türkiye kurum ve kuruluşlarının Ürdün'de yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla açılan yurt binası, Türk Ürdün ve diğer ülkelerden gelen öğrencileri ağırlayacak. Arapça öğrenmek için her yıl Türkiye'den Ürdün'e giden çok sayıda lise ve üniversite öğrencisi için de açılan yurt, önemli bir ihtiyaca cevap verecek.