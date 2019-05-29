Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu! Yeminli mali müşavirlik sınavı için geri sayım başladı!

Merakla beklenen yeminli mali müşavirlik (YMM) sınav tarihleri belli oldu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) yayımladığı ilana göre, ilk kez Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılacak adaylar için son belirlenen tarih 17 Haziran oldu. Yeminli mali müşavirlik sınavına tekrar girecek olan adaylar içinse başvurular 17 Haziran ile 17 Temmuz aralığında yapılacak. Tekrar sınava girecek adayların internet üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (YMM) SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yeminli mali müşavirlik sınavları için geri sayım başladı. YMM ikinci dönem sınav için başvuru tarihleri 22 Ağustos ile 1 Eylül arası olarak belirlendi.