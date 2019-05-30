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MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? nasıl yapılır?

Açık Öğretim AÖL sınavına girecekler heyecanla 3.dönem sınavlarını beklemeye başladı. MEB AÖL sınav tarihleri belli oldu. Belli sebeplerden liseyi açıktan okumak zorunda kalanlar tarihlerini araştırıyor. Kayıt yenilemenin ardından gözler sınav takvimine çevriliyor. Peki 2019 yılı ne zaman? Sınava girerken gerekli belgeler neler? İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 30.5.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 09:44
MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıktan Lise okuyanlar AÖL sınavlarına hazırlanmaya başladı. Kayıt yenilemesini tamamlayan adaylar AÖL 3.dönem sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. AÖL 2019 sınav tarihin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıkladı. Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından internette en çok aranan başlıklar arasındaki yerini aldı. Haberimizin devamında AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme detayları yer alıyor.

AÖL açık lise 3. dönem kayıt yenileme sürecine dair işlemler ve ücret bilgisi şu şekilde;

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MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
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