MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıktan Lise okuyanlar AÖL sınavlarına hazırlanmaya başladı. Kayıt yenilemesini tamamlayan adaylar AÖL 3.dönem sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. AÖL 2019 sınav tarihin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıkladı. Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından internette en çok aranan başlıklar arasındaki yerini aldı. Haberimizin devamında AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme detayları yer alıyor.

AÖL açık lise 3. dönem kayıt yenileme sürecine dair işlemler ve ücret bilgisi şu şekilde;