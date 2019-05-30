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'ten diploma denklik işlemlerinde "yetki paylaşımı" kararı

, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde da görüş alınması kararı aldı

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 19:11
YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde yetki paylaşımı kararı

Yükseköğretim Genel Kurulu, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığından da görüş alınması kararı aldı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinde "YÖK Genel Kurulu Sağlık Alanında Denklik İşlemleri Kararı"na ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığından da görüş alınacak.

Karar, sağlık programlarından mezun olanların istihdamı, nitelikli hizmet sunmaları ve verdikleri hizmet kalitesinin kontrolü gibi sorumlulukların Sağlık Bakanlığı uhdesinde olması nedeniyle alındı.

Ayrıca, "Yurt dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nde de gerekli değişikliklerin yapılmasına da karar verildi.

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YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde "yetki paylaşımı" kararı
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