Açık Öğretim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları 25-26 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Adaylar AÖF sınav soru ve cevaplarına kısa sürede ulaşmıştı. Şimdi ise gözler 2019 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte! AÖF sonuçları için 10-12 gün içinde açıklanabilir açıklaması geldi. Fakat Bayram tatili dolasıyla sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ertelenebilir. İşte AÖF sınav sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar…

Haberimizin detaylarından AÖF bahar dönemi final sınavlarına ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz...