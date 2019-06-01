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Açık Öğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Üniversite sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci 25-26 Mayıs tarihinde 2019 AÖF Final Bahar Dönemi sınavına girmişti. Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun olmak için vatandaşlar AÖF sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere AÖF soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Şimdi ise internetten ‘’ AÖF final bahar dönemi sonuçları açıklandı mı? hangi gün açıklanacak?’’ sorularının yanıtları araştırılıyor. AÖF sınav sonuçları için henüz kesin bir tarih verilmese de sonuçların 10 - 12 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 1.6.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 09:27
Açık Öğretim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları 25-26 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Adaylar AÖF sınav soru ve cevaplarına kısa sürede ulaşmıştı. Şimdi ise gözler 2019 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte! AÖF sonuçları için 10-12 gün içinde açıklanabilir açıklaması geldi. Fakat Bayram tatili dolasıyla sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ertelenebilir. İşte AÖF sınav sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar…

Haberimizin detaylarından AÖF bahar dönemi final sınavlarına ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz...

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Açık Öğretim AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?
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