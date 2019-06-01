LGS bugün yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün düzenlenecek. İki bölüm halinde uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek. Öğrencilere birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'da Twitter mesajında gençlere başarılar diledi. Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahurda davul çalınmaması konusunda anlaştıklarını belirtti.Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de LGS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerinin belgelerini göstermeleri halinde İETT, Şehir Hatları Vapurları, Metro İstanbul hatlarından ücretsiz yararlanacağını duyurdu.